Силовики пришли с проверкой в петербургский книжный магазин «Подписные издания»

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пришли с проверкой в один из самых старейших книжных магазинов города «Подписные издания» на Литейном проспекте. Данный факт подтвердили «Ъ-СПб» в книжной лавке, но без подробностей, что послужило причиной такого визита.