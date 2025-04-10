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В Тирасполе погиб таксист: Родные утверждают, что мужчина был убит

Об этом в соцсетях написала жена погибшего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Левобережные СМИ сообщают, что в ночь с 9 на 10 апреля в Тирасполе погиб таксист. Об этом в соцсетях написала жена погибшего мужчины.

Так, ночью в сети женщина попросила о помощи. Она искала мужа, который работает в такси. Чуть позже женщина же опубликовала другое сообщение о том, что мужчину убили.

Утром 10 апреля на место происшествия прибыли правоохранители, где обнаружили машину, на которой работал погибший. Сейчас территория оцеплена. На место происшествия прибыли родные погибшего.

Кроме того, левобережные СМИ публикуют фото погибшего таксиста.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.