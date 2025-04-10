Первые жертвы апрельского снегопада: на трассе в Башкирии легковушка влетела в фуру

В Благовещенском районе Башкирии произошла серьезная авария с участием фуры Scania и ВАЗ-2107. ДТП случилось на заснеженной трассе Уфа — Янаул.
По информации республиканской Госавтоинспекции, на 66 км дороги 78-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу и влетел в большегруз. От удара авто превратилось в груду металлолома.
— В результате ДТП водитель отечественного автомобиля с различными травмами госпитализирован, — добавили в ГАИ.
По факту аварии начато разбирательство.
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