Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пламя бушует на НПЗ в Комсомольске, дым видно из разных районов города

Пожар на НПЗ в Комсомольске охватил 300 квадратных метров.

В Комсомольске-на-Амуре вспыхнул крупный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, — сообщает Telegram-канал «112».

Огонь охватил одну из технологических установок на высоте около 50 метров. Возгорание произошло из-за бензина, вытекающего из колонны. Площадь пожара оценивается в 300 квадратных метров.

Черный густой дым виден из разных районов города — об этом сообщают жители в соцсетях. Горожане жалуются на едкий запах и выражают обеспокоенность происходящим.

Официальной информации от экстренных служб пока не поступало. Известно, что к месту происшествия направлены пожарные расчеты.