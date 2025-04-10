Пламя бушует на НПЗ в Комсомольске, дым видно из разных районов города

В Комсомольске-на-Амуре вспыхнул крупный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, — сообщает Telegram-канал «112».
Огонь охватил одну из технологических установок на высоте около 50 метров. Возгорание произошло из-за бензина, вытекающего из колонны. Площадь пожара оценивается в 300 квадратных метров.
Черный густой дым виден из разных районов города — об этом сообщают жители в соцсетях. Горожане жалуются на едкий запах и выражают обеспокоенность происходящим.
Официальной информации от экстренных служб пока не поступало. Известно, что к месту происшествия направлены пожарные расчеты.