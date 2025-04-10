Милиция задержала минчанина из-за находки в его погребе под балконом многоэтажки. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что сотрудниками наркоконтроля Ленинского РУВД был задержан 30-летний житель Минска. Он подозревается в незаконном обороте наркотиков. Сказано, что при себе у задержанного было найдено и изъято десять закладок.
Удалось установить, что фигурант работал закладчиком на интернет-магазин, связанный с продажей наркотиков. По указанию куратора, он забирал крупные партии «товара», делил из на мелкие и распространял на территории Минска.
Сообщается, что в тамбуре многоэтажки, где жил минчанин, сотрудники милиции нашли около 250 граммов «товара» в спрессованной упаковке, а также электронные весы и перчатки. В момент осмотра квартиры, оперативники нашли схрон с крупной партией наркотика.
«Психотропное вещество мужчина спрятал в погребе, который находился под балконом. Общий вес изъятого составил более 1,2 килограмм», — уточнили в милиции.
В пресс-службе добавили, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков без цели сбыта. В отношении минчанина заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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