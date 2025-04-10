В Ставрополе мужчина попытался взорвать банкомат

По данным ведомства, в четверг в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Ставрополю поступило сообщение, что в помещении, где расположены банкоматы, сработала сигнализация.
«Предварительно установлено, что неизвестный гражданин прикрепил к банкомату неустановленный предмет и отошел в сторону. После произошел хлопок и задымление помещения, а мужчина скрылся», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате никто не пострадал, деньги остались в банкомате.
«Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения гражданина, причастного к совершению противоправного деяния. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе.