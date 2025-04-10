Экс-главного архитектора Азова осудили за взятку

Кроме того, Ковалевич получила взятку на общую сумму 180 тысяч рублей от гендиректора стройфирмы за незаконный ремонт в квартире ее матери взамен на выдачу разрешения на строительство ЖК. По решению Азовского городского суда Ковалевич признали виновной в получении взятки и в покушении на преступление. Ей назначено 7,1 лет колонии общего режима и штраф в двукратном размере взятки. Также чиновница лишена права заниматься должности, которые связаны с осуществлением функции представителя власти. В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Ковалевич находится под стражей.