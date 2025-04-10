Экс-директор «Дома культуры» задержан в Нижегородской области

В областном следкоме уточнили, что экс-директор на протяжении трех лет — с 2021 по 2024 гг. издавала незаконные приказы о зачислении людей на работу, которые в последствии не выполняли свои обязанности. На основании фиктивных документов лже-работники получали заработную плату, которую директор забирала себе.