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Экс-директор «Дома культуры» задержан в Нижегородской области

В Нижегородской области возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении бывшего директора дивеевского «Дома культуры» Ирины Левашовой.

По данным региональной прокуратуры, женщину обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

В областном следкоме уточнили, что экс-директор на протяжении трех лет — с 2021 по 2024 гг. издавала незаконные приказы о зачислении людей на работу, которые в последствии не выполняли свои обязанности. На основании фиктивных документов лже-работники получали заработную плату, которую директор забирала себе.

Сумма похищенных денежных средст достигает 400 тысяч рублей. По решению суда обвиняемая отправлена под домашний арест.

Ранее мы писали о том, что нижегородец, хранивший 58 свертков с наркотиками, задержан полицией.