Экс-директор «Дома культуры» задержан в Нижегородской области

По данным региональной прокуратуры, женщину обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве.
В областном следкоме уточнили, что экс-директор на протяжении трех лет — с 2021 по 2024 гг. издавала незаконные приказы о зачислении людей на работу, которые в последствии не выполняли свои обязанности. На основании фиктивных документов лже-работники получали заработную плату, которую директор забирала себе.
Сумма похищенных денежных средст достигает 400 тысяч рублей. По решению суда обвиняемая отправлена под домашний арест.
Ранее мы писали о том, что нижегородец, хранивший 58 свертков с наркотиками, задержан полицией.