В Курской области нашли тела девяти мирных жителей после обстрела ВСУ

Как отметила Петренко, при осмотре жилых домов были зафиксированы разрушения, свидетельствующие о применении украинскими боевиками артиллерийского вооружения. Кроме того, на телах шести погибших обнаружены огнестрельные ранения. Уже установлено, что одной из погибших является пожилая женщина, которой выстрелили в голову.