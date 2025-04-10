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В Курской области нашли тела девяти мирных жителей после обстрела ВСУ

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Следователи обнаружили тела девяти мирных жителей села Махновка Курской области, которые погибли в результате целенаправленного обстрела частных домов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«Следователями Следственного комитета России в ходе расследования уголовного дела о террористическом акте (ч. 3 ст. 205 УК РФ) при осмотре частного жилого сектора села Махновка Суджанского района Курской области в жилых домах и на прилегающей территории обнаружены тела девяти мирных жителей с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Установлено, что не позднее марта украинские военнослужащие целенаправленно обстреляли жилые дома села Махновка. В результате совершенного преступления девять мирных жителей погибли.

Как отметила Петренко, при осмотре жилых домов были зафиксированы разрушения, свидетельствующие о применении украинскими боевиками артиллерийского вооружения. Кроме того, на телах шести погибших обнаружены огнестрельные ранения. Уже установлено, что одной из погибших является пожилая женщина, которой выстрелили в голову.

Ведутся следственные действия для опознания потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.