В Курской области нашли тела девяти мирных жителей после обстрела ВСУ

«Следователями Следственного комитета России в ходе расследования уголовного дела о террористическом акте (ч. 3 ст. 205 УК РФ) при осмотре частного жилого сектора села Махновка Суджанского района Курской области в жилых домах и на прилегающей территории обнаружены тела девяти мирных жителей с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.
Установлено, что не позднее марта украинские военнослужащие целенаправленно обстреляли жилые дома села Махновка. В результате совершенного преступления девять мирных жителей погибли.
Как отметила Петренко, при осмотре жилых домов были зафиксированы разрушения, свидетельствующие о применении украинскими боевиками артиллерийского вооружения. Кроме того, на телах шести погибших обнаружены огнестрельные ранения. Уже установлено, что одной из погибших является пожилая женщина, которой выстрелили в голову.
Ведутся следственные действия для опознания потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.