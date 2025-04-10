Огонь охватил 5 кв. м заведения. В его тушении участвовали 12 человек и три единицы техники.
По данным источника, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Ростовская область, 10 апреля 2025. DON24.RU. В Ростове потушили пожар в караоке-баре, расположенном на пр. Кировском, 86. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. «13:48 ликвидация», — сообщил источник. Сообщение о возгорании поступило в 13:27.
Огонь охватил 5 кв. м заведения. В его тушении участвовали 12 человек и три единицы техники.
По данным источника, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.