Ростовская область, 10 апреля 2025. DON24.RU. В Ростове потушили пожар в караоке-баре, расположенном на пр. Кировском, 86. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. «13:48 ликвидация», — сообщил источник. Сообщение о возгорании поступило в 13:27.