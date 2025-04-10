В Ташкенте маршрутка врезалась в дерево: есть пострадавшие

Некоторые свидетели утверждают, что ДТП произошло из-за другого водителя, управлявшего легковым автомобилем, который якобы резко подрезал маршрутку, а затем скрылся с места происшествия. По другой версии — проблема в самих водителях маршрутных такси, которые, по мнению горожан, регулярно нарушают правила: гоняют, не соблюдают дистанцию и опасно перестраиваются между полосами.