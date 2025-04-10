В Ташкенте маршрутка врезалась в дерево: есть пострадавшие

10 апреля около 14:30 в Чиланзарском районе, на второстепенной дороге по улице Бунёдкор, маршрутка марки «Газель» врезалась в дерево.
По предварительным данным, водитель потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и столкнулось с деревом. Маршрутка получила серьёзные технические повреждения, двум пассажирам была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия.
Правоохранительные органы уже начали проверку по данному факту. В соцсетях и среди очевидцев появились противоречивые версии произошедшего.
Некоторые свидетели утверждают, что ДТП произошло из-за другого водителя, управлявшего легковым автомобилем, который якобы резко подрезал маршрутку, а затем скрылся с места происшествия. По другой версии — проблема в самих водителях маршрутных такси, которые, по мнению горожан, регулярно нарушают правила: гоняют, не соблюдают дистанцию и опасно перестраиваются между полосами.
Как бы то ни было, разбираться в случившемся теперь предстоит сотрудникам правоохранительных органов. Будем надеяться, что расследование даст чёткий ответ на вопрос: кто виноват — водитель маршрутки или та самая «вылетевшая» легковушка.