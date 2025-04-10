На НПЗ в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар

Издание Dvhab писало, что по его данным, горит колонна технологической установки на высоте около 50 метров. Огонь охватил площадь в 300 кв. м. По предварительным данным, загорелся бензин, который вытекает из колонны технологической установки. «Черный дым виден из разных районов города. Жители жалуются на едкий запах», — пишет издание.