На НПЗ в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар

«Оперативные службы локализовали возгорание на производственном объекте “РН-Комсомольский НПЗ”, распространение огня и разлив нефтепродуктов не допущены. Пострадавших нет, угроза населению отсутствует, на месте ведется экологический мониторинг. На предприятии создан штаб по ликвидации возгорания и выяснению причин произошедшего»., — сообщили РБК в ООО «РН-Комсомольский НПЗ».
Издание Dvhab писало, что по его данным, горит колонна технологической установки на высоте около 50 метров. Огонь охватил площадь в 300 кв. м. По предварительным данным, загорелся бензин, который вытекает из колонны технологической установки. «Черный дым виден из разных районов города. Жители жалуются на едкий запах», — пишет издание.
Нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1942 году. Его проектная мощность — 8 млн т. нефти в год.