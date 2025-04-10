В Госдуме фразой «за гранью закона» отреагировали на демонстрацию тела подростка в Чечне

«Это уже за гранью человеческой нравственности и закона. У нас нет закона, который позволял бы глумиться над человеческим телом, даже если речь о преступнике, — подчеркнула политик. — Кроме того, это несовершеннолетний. В какой-то степени — он тоже жертва пропаганды, которая ведется против детей, молодежи. И он уже понес свое наказание — лишился жизни».