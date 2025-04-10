Опубликованы фото из квартиры в Колпино, где взорвался самогонный аппарат

Как писала «Фонтанка», в НИИ Джанелидзе были доставлены все трое спасенных из огня. 31-летний и 28-летний получили термические ожоги тела и дыхательных путей. Их состояние оценивается как тяжелое. 41-летний пострадавший в состоянии средней степени тяжести помещен в токсикологическое отделение.