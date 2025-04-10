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Опубликованы фото из квартиры в Колпино, где взорвался самогонный аппарат

Пострадавшие при пожаре в квартире в Колпино, где прошлой ночью взорвался самогонный аппарат, ожидали помощи на балконе. Кадры сгоревшего жилища опубликовали в телеграм-канале МЧС Петербурга в четверг, 10 апреля.

Инцидент произошел в третьем часу ночи на 11 этаже дома 25 по улице Братьев Радченко, после взрыва аппарата квартиру охватил огонь. Площадь возгорания составила 26 «квадратов», пламя охватило кухню, комнату и коридор. Судя по кадрам, обстановка в квартире оказалась полностью покрыта гарью.

«Находящиеся внутри мужчины искали спасения на балконе. Оттуда с помощью спасательных устройств их спасли подоспевшие пожарные», — говорится в сообщении.

Как писала «Фонтанка», в НИИ Джанелидзе были доставлены все трое спасенных из огня. 31-летний и 28-летний получили термические ожоги тела и дыхательных путей. Их состояние оценивается как тяжелое. 41-летний пострадавший в состоянии средней степени тяжести помещен в токсикологическое отделение.

К борьбе с огнем привлекались 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Точные причины и обстоятельства происшествия выясняются.