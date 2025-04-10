МЧС отреагировало на слухи о возможном разрушительном землетрясении в Казахстане

«Учёные не предсказывают конкретное землетрясение, а лишь изучают цикличность сейсмических событий в рамках одного геологического разлома. Популярные заголовки, утверждающие обратное, вводят в заблуждение. Кроме того, распространяются слухи о том, что разрушительное землетрясение в Китае обязательно затронет Казахстан. Это также не соответствует действительности, поскольку указанные регионы слишком удалены от Казахстана, чтобы даже самое мощное землетрясение могло повлиять на нашу страну», — отметили эксперты.