Мужчины напали на 9-летнего мальчика в Алматинской области

Двое неизвестных мужчин попытались вовлечь 9-летнего мальчика в подозрительные действия. По данным местных жителей, они предложили ребенку «выпить пива и пойти с ними», на что мальчик отказался. В ответ один из мужчин ударил и порвал одежду ребенка.