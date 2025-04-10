Нетрезвый гомельчанин совершил ДТП, в котором погибла его беременная супруга. Суд вынес приговор

Обвинение было предъявлено 33-летнему гомельчанину, который стал виновником смертельного ДТП в областном центре в ночь с 30 на 31 декабря прошлого года.
По данным суда, мужчина выпивал спиртное — водку и пиво, после чего сел за руль. «Он ехал по городу со скоростью не менее 88 км/ч, значительно превышающей установленное ограничение скоростного режима. В салоне была и его беременная супруга. В пути он совершил наезд на примыкающий к проезжей части справа по ходу движения бордюр, затем выехал на обочину, где врезался в осветительную опору. В результате ДТП беременной были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась», — рассказали в областном суде.
На заседании суда мужчина признал вину и чистосердечно раскаялся в содеянном.
Суд назначил водителю наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Также на восемь лет он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспорта.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.