Нетрезвый гомельчанин совершил ДТП, в котором погибла его беременная супруга. Суд вынес приговор

По данным суда, мужчина выпивал спиртное — водку и пиво, после чего сел за руль. «Он ехал по городу со скоростью не менее 88 км/ч, значительно превышающей установленное ограничение скоростного режима. В салоне была и его беременная супруга. В пути он совершил наезд на примыкающий к проезжей части справа по ходу движения бордюр, затем выехал на обочину, где врезался в осветительную опору. В результате ДТП беременной были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась», — рассказали в областном суде.