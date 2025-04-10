Первые призывники отправились на службу из Уфы

Как сообщил вице-премьер, новобранцы направляются для прохождения службы в воинские части, дислоцированные на территории Волгоградской и Астраханской областей. Период службы сохраняется в установленном объёме — 12 месяцев. Сагитов подчеркнул, что призывники из Башкирии традиционно демонстрируют отличную физическую подготовку и морально-волевые качества, выразив уверенность в том, что они достойно выполнят свой гражданский долг.