Первые призывники отправились на службу из Уфы

40 молодых жителей Башкирии начали прохождение срочной службы в Вооружённых Силах России. Торжественные проводы состоялись при участии заместителя премьер-министра региона Ирека Сагитова и военного комиссара Башкортостана Михаила Блажевича в Уфе.
Как сообщил вице-премьер, новобранцы направляются для прохождения службы в воинские части, дислоцированные на территории Волгоградской и Астраханской областей. Период службы сохраняется в установленном объёме — 12 месяцев. Сагитов подчеркнул, что призывники из Башкирии традиционно демонстрируют отличную физическую подготовку и морально-волевые качества, выразив уверенность в том, что они достойно выполнят свой гражданский долг.
Отдельно было отмечено, что направление в зону проведения специальной военной операции для данной группы военнослужащих не предусмотрено.
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