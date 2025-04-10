В Башкирии возбудили уголовное дело из-за незаконной работы АГЗС

Мелеузовская межрайонная прокуратура Башкирии выявила нарушения в работе АГЗС, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Проверка показала, что две коммерческие организации торговали сжиженным углеводородным топливом без лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта.
В 2023 — 2024 годах компании незаконно получили доход в 115 млн рублей, подвергая риску жизнь и здоровье потребителей.
Материалы проверки переданы в следственные органы, после чего возбуждено уголовное дело по статьям ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
На данный момент АГЗС приостановила работу, а расследование находится на контроле прокуратуры.