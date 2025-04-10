В Башкирии возбудили уголовное дело из-за незаконной работы АГЗС

Мелеузовская межрайонная прокуратура Башкирии выявила нарушения в работе АГЗС, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Проверка показала, что две коммерческие организации торговали сжиженным углеводородным топливом без лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта.