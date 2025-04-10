Пешеход попал в реанимацию в результате ДТП в Гомеле

Авария произошла поздним вечером 9 апреля. 20-летний водитель на легковушке ехал по ул. Федюнинского. По данным региональной ГАИ, в районе пересечения с ул. Свиридова он совершил наезд на 31-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому обозначенному пешеходному переходу. По предварительной информации, пешеход был нетрезв. С различными травмами его госпитализировали в реанимацию областной больницы.