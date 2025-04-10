Появились подробности о суде над охранником, защищавшем детей в лагере

Ранее Нижегородский областной суд заменил Червякину срок в колонии на год ограничения свободы. По апелляционному определению мужчина не должен покидать жилище, менять место жительства, но должен являться в надзирательный орган два раза в месяц для регистрации. Адвокат Червякина Елена Кузнецова сообщала РИА Новости, что он выйдет на свободу в четверг.
«Папу скоро должны выпустить, за ним уехала супруга. Я уже в данный момент нахожусь в другом городе. У папы было высокое давление во время суда. Домой он пока ещё не приехал», — рассказала дочь Червякина Ирина.
Адвокат Кузнецова в разговоре с РИА Новости тоже отметила плохое самочувствие пенсионера. «У него все это время было повышенное давление, это все из-за волнений и переживаний, которые он испытывает. Но в любом случае, он всегда в боевом настроении», — сказала собеседница агентства.
В августе охранник загородного клуба в поселке Большое Козино в ходе ссоры с ранее незнакомым мужчиной нанес ему множественные удары металлической трубой по телу и голове, в результате чего потерпевший скончался, сообщало региональное управление СК РФ. В феврале его осудили на 5,5 лет колонии строгого режима по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).