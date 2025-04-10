Появились подробности о суде над охранником, защищавшем детей в лагере

Адвокат Кузнецова в разговоре с РИА Новости тоже отметила плохое самочувствие пенсионера. «У него все это время было повышенное давление, это все из-за волнений и переживаний, которые он испытывает. Но в любом случае, он всегда в боевом настроении», — сказала собеседница агентства.