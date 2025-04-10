В Башкирии средняя зарплата превысила 67 тысяч рублей

Озвучена средний размер зарплат в Башкирии. Согласно последним данным республиканского госстата, среднемесячная номинальная заработная плата в регионе в январе 2025 года достигла 67 023 рублей, что на 14,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. После корректировки на инфляцию реальный рост доходов составил 5,1%.
Методология расчета включает деление общего фонда оплаты труда на среднесписочную численность сотрудников и количество месяцев в отчетном периоде. Важно отметить, что в расчет не включаются социальные выплаты из бюджетных и внебюджетных источников.
Индекс реальной заработной платы, отражающий изменение покупательной способности населения, определяется соотношением динамики номинальных доходов и роста потребительских цен.
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