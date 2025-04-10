«Нужно задекларировать все сбережения». В Гродно два человека стали жертвами мошенничества с заменой счетчиков

Аналогичным образом мошенники обманули 66-летнюю жительницу областного центра, которая представилась сотрудником «Гродно Газ». Для замены счетчика она предоставила свои паспортные данные и номер телефона. Затем с ней связался сотрудник Следственного комитета и КГБ, используя отработанную схему. Мошенники убедили женщину, что ей нужно задекларировать все свои сбережения. Для этого она должна была перевести все имеющиеся средства на указанный злоумышленниками счет, а это почти 7 тысяч рублей. Однако благодаря бдительности сотрудников банка, которые обратили внимание на женщину, удалось предотвратить перевод средств.