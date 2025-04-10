«Нужно задекларировать все сбережения». В Гродно два человека стали жертвами мошенничества с заменой счетчиков

По данным следствия, 61-летнему жителю областного центра поступил звонок на городской телефон. Звонивший представился сотрудником энергетической компании и сообщил, что необходимо заменить счетчики. Потерпевший поверил в эту историю и назвал свой идентификационный номер паспорта. Затем разговор продолжился в мессенджере Viber.
В «игру» включились якобы сотрудники следственных органов и КГБ, а затем на связь вышел и лжесотрудник Национального банка Республики Беларусь. Под предлогом предотвращения мошенничества злоумышленники убедили потерпевшего оформить кредиты на свое имя.
Житель Гродно подал заявки на оформление пяти кредитов, из которых были одобрены только два. Имея на руках более 50 тысяч рублей и продолжая выполнять указания мошенников, потерпевший использовал платежную систему и перевел на контролируемые злоумышленниками счета почти 25 тысяч рублей. Он попытался перевести оставшуюся сумму, но получил отказ от банка.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Аналогичным образом мошенники обманули 66-летнюю жительницу областного центра, которая представилась сотрудником «Гродно Газ». Для замены счетчика она предоставила свои паспортные данные и номер телефона. Затем с ней связался сотрудник Следственного комитета и КГБ, используя отработанную схему. Мошенники убедили женщину, что ей нужно задекларировать все свои сбережения. Для этого она должна была перевести все имеющиеся средства на указанный злоумышленниками счет, а это почти 7 тысяч рублей. Однако благодаря бдительности сотрудников банка, которые обратили внимание на женщину, удалось предотвратить перевод средств.
Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей, совершивших эти преступления.