В Бугульминском районе на пожаре погибла женщина

В селе Спасское Бугульминского района на пожаре погибла женщина. Огонь вспыхнул в одноэтажном бревенчатом жилом доме, сообщает МЧС Татарстана.
Огнеборцы ликвидировали горение на площади 30 квадратных метров. Во время разбора сгоревших конструкций было найдено тело 49-летней хозяйки дыма. Предполагается, что причиной пожара стала неосторожность при курении.
В ведомстве напоминают, что не стоит оставлять тлеющую сигарету без присмотра. Для окурков должна иметься пепельница, а сам бычок нужно полностью потушить. Не рекомендуется курить пьяным или сильно усталым. Жилье нужно оборудовать пожарным извещателем.
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