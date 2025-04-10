В Бугульминском районе на пожаре погибла женщина

В ведомстве напоминают, что не стоит оставлять тлеющую сигарету без присмотра. Для окурков должна иметься пепельница, а сам бычок нужно полностью потушить. Не рекомендуется курить пьяным или сильно усталым. Жилье нужно оборудовать пожарным извещателем.