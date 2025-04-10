Перевозившая ребенка машина реанимации вылетела на газон после ДТП в Приозерске

Служебная машина, предположительно, перевозила девочку, следом в больницу уехали еще двое детей. Подробности сообщил 47news со ссылкой на данные ГКУ «Леноблпожспас».
Дорожный инцидент произошел около 14 часов в Приозерске. Судя по кадрам с места происшествия, у легковушки оказалась полностью разбита передняя часть, в салоне сработали подушки безопасности. У реанимобиля выбита помятая боковая дверь, от удара транспорт выехал на газон и сбил часть дорожного ограждения.
По предварительной информации, в машине медиков находилась несовершеннолетняя пациентка, ее доставили в больницу на другом спецтранспорте. В автомобиле были двое детей 4 и 8 лет, их также госпитализировали для обследования.
Прибывшие спасатели 142-й пожарной части приозерского отряда Леноблпожспас отключили аккумуляторные батареи поврежденных машин. Обстоятельства ДТП устанавливаются.