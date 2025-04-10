На Комсомольском НПЗ рассказали о работе после пожара

«Происшествие на Комсомольском НПЗ не оказало влияния на технологический процесс. Завод осуществляет выпуск нефтепродуктов в полном объеме, для этого были задействованы резервные мощности. Возгорание было оперативно ликвидировано, разлив нефтепродуктов не допущен, пострадавших нет. На предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего», — сказал он.