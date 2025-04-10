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На Комсомольском НПЗ рассказали о работе после пожара

Комсомольский НПЗ после пожара работает в полном объеме на резервных мощностях.

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) выпускает нефтепродукты в полном объеме после возгорания, для этого были задействованы резервные мощности, сообщил РИА Новости представитель завода.

«Происшествие на Комсомольском НПЗ не оказало влияния на технологический процесс. Завод осуществляет выпуск нефтепродуктов в полном объеме, для этого были задействованы резервные мощности. Возгорание было оперативно ликвидировано, разлив нефтепродуктов не допущен, пострадавших нет. На предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего», — сказал он.

Ранее представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова сообщила РИА Новости, что на НПЗ произошел пожар, пострадавших нет. Позже представитель завода рассказал, что распространения огня и разлива нефтепродуктов не допущено, а пожар потушен. Председатель правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева уточнила, что на заводе горела обшивка колонны.