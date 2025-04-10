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«Пьяным сел за руль, ехал со скоростью 88 км/ч». В Гомеле суд дал семь лет мужчине за ДТП, в котором погибла его беременная жена

Гомельчанин получил семь лет за ДТП, в котором погибла его беременная жена.

Источник: Комсомольская правда

Гомельчанин получил семь лет за ДТП, в котором погибла его беременная жена. Подробности озвучили в пресс-службе Гомельского областного суда.

Сообщается, что обвинение было предъявлено 33-летнему жителю Гомеля, который оказался виновным в смертельном ДТП в ночь с 30 на 31 декабря 2024 года. По информации суда, мужчина выпивал алкоголь (речь идет про водку и пиво), после этого он сел за руль. По Гомелю мужчина ехал со скоростью не менее 88 километров в час и значительно превышал установленное ограничение.

Говорится, что в салоне автомобиля находилась его беременная жена. По пути фигурант врезался в примыкающий к проезжей части по ходу движения бордюр. После этого он выехал на обочину, где врезался в осветительную опору.

«В результате ДТП беременной были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась», — отметили в пресс-службе.

Во время суда мужчина признал вину, чистосердечно раскаялся в содеянном. Суд Советского района Гомеля назначил ему семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, гомельчанин был лишен права заниматься деятельностью, которая связана с управлениями всеми видами транспорта.

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