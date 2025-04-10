«Пьяным сел за руль, ехал со скоростью 88 км/ч». В Гомеле суд дал семь лет мужчине за ДТП, в котором погибла его беременная жена

Сообщается, что обвинение было предъявлено 33-летнему жителю Гомеля, который оказался виновным в смертельном ДТП в ночь с 30 на 31 декабря 2024 года. По информации суда, мужчина выпивал алкоголь (речь идет про водку и пиво), после этого он сел за руль. По Гомелю мужчина ехал со скоростью не менее 88 километров в час и значительно превышал установленное ограничение.