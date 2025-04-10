В Челябинской области незаконно сносят объект культурного наследия

Вопиющая история произошла в Миассе.
Собственник ОКН «Дом жилой 2-этажный каменный (дом Жарова)» провел несанкционированные работы по демонтажу его исторических конструкций: крыши, перекрытий, деревянного пристроя и декоративных элементов.
На место оперативно прибыли председатель Госкомитета охраны объектов культурного наследия региона, представители прокуратуры и полиции города.
«Составлен акт, фиксирующий нарушения, готовится предписание с требованием приостановить работы и восстановить исторический облик объекта культурного наследия, которое будет выдано собственнику в кратчайшие сроки», — прокомментировали в Госкомитете.
Кроме того, направлено заявление в полицию с просьбой провести проверку в связи с наличием признаков состава преступления, предусмотренного статьей 243 Уголовного кодекса РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ).