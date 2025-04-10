В Челябинской области незаконно сносят объект культурного наследия

Кроме того, направлено заявление в полицию с просьбой провести проверку в связи с наличием признаков состава преступления, предусмотренного статьей 243 Уголовного кодекса РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ).