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В Челябинской области незаконно сносят объект культурного наследия

В Челябинской области незаконно сносят объект культурного наследия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Доступ

Вопиющая история произошла в Миассе.

Собственник ОКН «Дом жилой 2-этажный каменный (дом Жарова)» провел несанкционированные работы по демонтажу его исторических конструкций: крыши, перекрытий, деревянного пристроя и декоративных элементов.

На место оперативно прибыли председатель Госкомитета охраны объектов культурного наследия региона, представители прокуратуры и полиции города.

«Составлен акт, фиксирующий нарушения, готовится предписание с требованием приостановить работы и восстановить исторический облик объекта культурного наследия, которое будет выдано собственнику в кратчайшие сроки», — прокомментировали в Госкомитете.

Кроме того, направлено заявление в полицию с просьбой провести проверку в связи с наличием признаков состава преступления, предусмотренного статьей 243 Уголовного кодекса РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ).