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Белорус погиб от укуса змеи в Московском зоопарке

В Московском зоопарке 9 апреля произошло ЧП — погиб сотрудник от укуса ядовитой змеи, сообщает РИА Новости.

Источник: Смартпресс

Инцидент случился во время кормления рептилии. На место происшествия быстро приехали медики, но спасти мужчину не удалось.

По информации «Московского комсомольца», погибший — гражданин Беларуси Сергей Якунин. Он окончил зооинженерный факультет Белорусской государственной сельхозакадемии.

Что это была за змея, пока точно не известно. По информации СМИ, это могла быть аспидовая змея или африканская подвязочная змея.

Telegram-канал Baza отмечает, что противоядия от укуса подвязочной змеи нет, однако ее яд не сильно токсичен и люди могут выжить после укуса. Однако у белоруса случился анафилактический шок.