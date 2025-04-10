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Пьяная пассажирка рейса Москва — Уфа устроила дебош

Женщина на борту самолета Москва — Уфа устроила пьяный дебош.

Источник: Комсомольская правда

Транспортная полиция Уфы завела административное дело в отношении 30-летней жительницы Челябинской области. Женщина устроила пьяный дебош на борту самолета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 9 апреля во время рейса из Москвы в Уфу. Стюардессы обратили внимание на неадекватное поведение одной из пассажирок. Конфликтная ситуация возникла после словесной перепалки с мужчиной, сидевшим рядом.

В результате нарушительницу привлекли к ответственности за распитие спиртных напитков в запрещенном месте.

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