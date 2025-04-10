Пьяная пассажирка рейса Москва — Уфа устроила дебош

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 9 апреля во время рейса из Москвы в Уфу. Стюардессы обратили внимание на неадекватное поведение одной из пассажирок. Конфликтная ситуация возникла после словесной перепалки с мужчиной, сидевшим рядом.