Пьяная пассажирка рейса Москва — Уфа устроила дебош

Транспортная полиция Уфы завела административное дело в отношении 30-летней жительницы Челябинской области. Женщина устроила пьяный дебош на борту самолета.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 9 апреля во время рейса из Москвы в Уфу. Стюардессы обратили внимание на неадекватное поведение одной из пассажирок. Конфликтная ситуация возникла после словесной перепалки с мужчиной, сидевшим рядом.
В результате нарушительницу привлекли к ответственности за распитие спиртных напитков в запрещенном месте.
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