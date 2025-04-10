Две школьницы из Уфы отравились абсентом

Как сообщает портал UfaNovosti, юные уфимки увидели ролики в социальных сетях и решили тоже попробовать крепкого алкоголя, но в магазине им абсент не продали. Тогда девочки попросили взрослого прохожего об услуге и получили спиртное. Попробовали школьницы абсент в парке, где им и стало плохо. Девочек в бессознательном состоянии нашла прохожая, которая и вызвала медиков.