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Две школьницы из Уфы отравились абсентом

В Уфе 13-летние девочки выпили абсент и чуть не погибли.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на больничной койке оказались две 13-летние девочки. Школьницы поступили в больницу № 17 с отравлением после выпитого абсента.

Как сообщает портал UfaNovosti, юные уфимки увидели ролики в социальных сетях и решили тоже попробовать крепкого алкоголя, но в магазине им абсент не продали. Тогда девочки попросили взрослого прохожего об услуге и получили спиртное. Попробовали школьницы абсент в парке, где им и стало плохо. Девочек в бессознательном состоянии нашла прохожая, которая и вызвала медиков.

— После лечения их направили к нас для беседы и установления причин произошедшего. С девочками работали психологи, — рассказал собеседник издания.

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