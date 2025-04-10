Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось в центре Минска 10 апреля. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 10 апреля, в четверг, примерно в 13.50 неподалеку от дома № 50, который расположен по проспекту Независимости, по причине несоблюдения безопасности дистанции столкнулись четыре автомобиля. В ГАИ уточнили, что речь идет про легковые авто Fiat, Volkswagen, Mitsubishi, BMW. Сообщается, что никто не пострадал, у автомобилей механические повреждения.
Тем временем в Минске самый дорогой проездной стоит 113,97 рубля после подорожания.
Ранее ГАИ Беларуси высказалась о запрете всесезонных шин зимой.
А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье 13 апреля, когда говорят «Не я бью — верба бьет».