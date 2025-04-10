Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось в центре Минска 10 апреля

Согласно предварительным данным, 10 апреля, в четверг, примерно в 13.50 неподалеку от дома № 50, который расположен по проспекту Независимости, по причине несоблюдения безопасности дистанции столкнулись четыре автомобиля. В ГАИ уточнили, что речь идет про легковые авто Fiat, Volkswagen, Mitsubishi, BMW. Сообщается, что никто не пострадал, у автомобилей механические повреждения.