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Главу ещё одного благотворительного фонда задержали в Казахстане

Он называл себя казахским Робин Гудом.

Источник: AP 2024

Главу благотворительного фонда «Елге көмек» Ильяса Сариева задержали в Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил в соцсетях юрист Нурсултан Орынбеков, Сариева задержали по подозрению в мошеннических действиях.

«В отношении него поступили заявления от нескольких граждан», — написал юрист в Instagram*.

В пресс-службе департамента полиции города Алматы уточнили, что по факту мошенничества отделом полиции при УП Алмалинского района возбуждено уголовное дело.

«Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное расследование. По их результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Казахстане задержали учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат. В АФМ заявили, что девушку подозревают в хищении свыше 3,5 миллиарда тенге.

В ведомстве сообщили, что часть пожертвований пострадавшим от паводков, поступивших в фонд, Кайрат использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости. Она приобрела в салонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600 и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК «Akbulak Riviera», Highvill Ishim Gold, «Көк Жайлау» (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.

23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.

* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена