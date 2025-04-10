Главу ещё одного благотворительного фонда задержали в Казахстане

В ведомстве сообщили, что часть пожертвований пострадавшим от паводков, поступивших в фонд, Кайрат использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости. Она приобрела в салонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600 и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК «Akbulak Riviera», Highvill Ishim Gold, «Көк Жайлау» (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.