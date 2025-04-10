На Урале суд продлил арест экс-главе «Гортранса»

В Ленинском районном суде 10 апреля Екатеринбурга рассмотрели ходатайство следователей о продлении стражи экс-главе «Гортранса» Сергею Нугаеву. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
— Суд удовлетворил ходатайство следователя. Сергею Нугаеву продлен срок содержания под стражей по 12 июня 2025 включительно, — сообщает инстанция.
Бывший руководитель «Гортранса» Сергей Нугаев обвиняется по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в сумме 151 тысяч рублей и выше в крупном размере». Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет.