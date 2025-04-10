У школьницы из Уфы после инфекции развилась редкая болезнь

В Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе поступила 12-летняя девочка с симптомами кожной сыпи, болями в животе и общей слабостью. Как сообщили в региональном Минздраве, перед госпитализацией ребенок перенес инфекционное заболевание, из-за которого девочка страдала от болей в животе и горле, однако назначенное лечение не принесло ожидаемого эффекта.
После дистанционной консультации со специалистами и последующего обследования у пациентки диагностировали геморрагический васкулит — редкое заболевание, поражающее мелкие кровеносные сосуды. Как поясняют медики, такая патология часто развивается как осложнение после перенесенных бактериальных или вирусных инфекций.
Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи состояние девочки значительно улучшилось — кожные проявления полностью исчезли, а опасных осложнений удалось избежать.
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