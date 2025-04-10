Пожарная машина столкнулась с автомобилем в Павлодаре

«10 апреля в 16:06 в Павлодаре на пересечении улиц Всеволода Иванова и Аймаутова произошло ДТП с участием служебного автомобиля ДЧС Павлодарской области», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Павлодарской области в четверг.
Сообщается, что штабной автомобиль, двигаясь по главной дороге, с включенными проблесковыми маячками, столкнулся с легковым автомобилем Kia Rio. Последний двигался по второстепенной полосе. В результате удара пожарный автомобиль перевернулся.
На месте работают сотрудники дорожной полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия. Пожарная машина эвакуирована с дороги.
Сотрудники ДЧС не пострадали, в госпитализации не нуждались.