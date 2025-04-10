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Гомельчанка в костюме единорога украла куртку у колядующего ребенка

56-летняя женщина в костюме единорога украла куртку у ребенка, который пришел колядовать, сообщает belkagomel.by.

По данным следствия, 13 января группа детей пришла колядовать в одной из многоэтажек Гомеля, верхнюю одежду они оставили на лестничной площадке. Вскоре в подъезд зашла женщина в костюме единорога, сопровождавшая колядующую внучку.

Гомельчанка заметила детские куртки и, прихватив одну из них, скрылась. Девочка, верхняя одежда которой пропала, была вынуждена идти домой без нее. Мама ребенка незамедлительно обратилась в милицию.

По записям с установленной на подъезде видеокамеры правоохранители установили личность «единорога».

«Суд признал женщину виновной в краже и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин (1260 рублей). Также ей предстоит выплатить потерпевшей моральный ущерб в размере 200 рублей и пролечиться от алкоголизма», — прокомментировали в гомельской прокуратуре.