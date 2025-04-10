Гомельчанка в костюме единорога украла куртку у колядующего ребенка

«Суд признал женщину виновной в краже и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин (1260 рублей). Также ей предстоит выплатить потерпевшей моральный ущерб в размере 200 рублей и пролечиться от алкоголизма», — прокомментировали в гомельской прокуратуре.