Гомельчанка в костюме единорога украла куртку у колядующего ребенка

По данным следствия, 13 января группа детей пришла колядовать в одной из многоэтажек Гомеля, верхнюю одежду они оставили на лестничной площадке. Вскоре в подъезд зашла женщина в костюме единорога, сопровождавшая колядующую внучку.
Гомельчанка заметила детские куртки и, прихватив одну из них, скрылась. Девочка, верхняя одежда которой пропала, была вынуждена идти домой без нее. Мама ребенка незамедлительно обратилась в милицию.
По записям с установленной на подъезде видеокамеры правоохранители установили личность «единорога».
«Суд признал женщину виновной в краже и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин (1260 рублей). Также ей предстоит выплатить потерпевшей моральный ущерб в размере 200 рублей и пролечиться от алкоголизма», — прокомментировали в гомельской прокуратуре.