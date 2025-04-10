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Самолет рейса Москва — Денпасар приземлился штатно

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Самолет «Москва — Денпасар», который готовился к экстренной посадке в московском аэропорту «Шереметьево», приземлился штатно, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Источник: © РИА Новости

Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали, что самолет рейса «Москва — Денпасар» готовится к экстренной посадке в «Шереметьево» из-за неисправности в двигателе.

«Сел штатно», — сказал собеседник агентства.