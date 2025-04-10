Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЧП в конном клубе Приднестровья: Наездница упала с коня на детей — четверо малышей оказались в больнице, а девочка — в реанимации

На экскурсию в бендерский конный клуб 9 апреля пришли 28 воспитанников из тираспольского детского сада. Детки были в сопровождении воспитателей, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Источник: МВД РМ

Знакомство с обитателями конюшни началось с пони, потом вывели показать крупного коня Добрыню. Дети уже были выстроены в ряд.

Сначала животное шествовало в сопровождении работника клуба. В какой-то момент конь решил развернуться и двинуться в сторону малышей. Женщина пыталась его остановить, но ей не хватило сил. С её слов, она упала на детей. По инерции малыши тоже упали.

Испуганных ребятишек вывели из конюшни. Четверых увезли в больницу. У двух мальчиков и девочки медики обнаружили царапины и ушибы, после оказания помощи их отпустили с родителями домой.

6-летняя девочка находится в реанимации. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости и нескольких рёбер. Ребёнок в сознании, состояние стабильное.

По данному факту правоохранители проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего в конном клубе.