ЧП в конном клубе Приднестровья: Наездница упала с коня на детей — четверо малышей оказались в больнице, а девочка — в реанимации

Знакомство с обитателями конюшни началось с пони, потом вывели показать крупного коня Добрыню. Дети уже были выстроены в ряд.
Сначала животное шествовало в сопровождении работника клуба. В какой-то момент конь решил развернуться и двинуться в сторону малышей. Женщина пыталась его остановить, но ей не хватило сил. С её слов, она упала на детей. По инерции малыши тоже упали.
Испуганных ребятишек вывели из конюшни. Четверых увезли в больницу. У двух мальчиков и девочки медики обнаружили царапины и ушибы, после оказания помощи их отпустили с родителями домой.
6-летняя девочка находится в реанимации. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости и нескольких рёбер. Ребёнок в сознании, состояние стабильное.
По данному факту правоохранители проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего в конном клубе.