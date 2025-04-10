«Аэрофлот» назвал причину посадки в Шереметьево самолета, летевшего на Бали

Ранее в СМИ появилась информация об отказе двигателя на рейсе SU296 Москва — Денпасар.
«В соответствии с правилами обеспечения безопасности полётов командир воздушного судна данного рейса принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолёта, не связанной с двигателями», — говорится в сообщении.
«Информация, распространяемая рядом СМИ и Telegram-каналов, об отказе двигателя на рейсе SU296 Москва — Денпасар за 10 апреля не соответствует действительности», — подчеркнули в «Аэрофлоте».
Посадка выполнена в штатном режиме в 18.10. Пассажиры вылетят на резервном самолёте в 20.30.