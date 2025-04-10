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«Аэрофлот» назвал причину посадки в Шереметьево самолета, летевшего на Бали

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Рейс авиакомпании «Аэрофлот» Москва — Денпасар вернулся в «Шереметьево» не из-за проблем с двигателями, сработала индикация одной из систем самолета, сообщили в компании.

Источник: © РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация об отказе двигателя на рейсе SU296 Москва — Денпасар.

«В соответствии с правилами обеспечения безопасности полётов командир воздушного судна данного рейса принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолёта, не связанной с двигателями», — говорится в сообщении.

«Информация, распространяемая рядом СМИ и Telegram-каналов, об отказе двигателя на рейсе SU296 Москва — Денпасар за 10 апреля не соответствует действительности», — подчеркнули в «Аэрофлоте».

Посадка выполнена в штатном режиме в 18.10. Пассажиры вылетят на резервном самолёте в 20.30.