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Что известно об обстреле автобуса из пневматики на Бору

На Бору автобус маршрута № 20а подвергся нападению — предположительно, он был обстрелян из пневматического оружия.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Инцидент произошёл вечером 10 апреля в районе стадиона «Кварц». Примерно в 16:13 в полицию поступили два звонка от пассажиров, находившихся в салоне. Люди сообщили, что неизвестные лица повредили стекла транспортного средства. В полицейском главке сказали, что по данному факту проводится проверка.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности и местонахождение причастных к происшествию. При этом в компании-перевозчике сообщили, в результате происшествия никто не пострадал. Более того, у автобуса не разбиты стекла.