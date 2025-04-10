Военные песни вместо звонков прозвучат в школах Башкирии

В мае в школах Башкирии вместо традиционных звонков будут звучать песни военных лет. Специальную акцию «Музыка вместо звонка» анонсировал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Как сообщает ТАСС, особое внимание будет уделено проведению урока «Разговоры о важном» 5 мая, посвященного событиям Великой Отечественной войны.
Министр также проинформировал о подготовке к акции «Бессмертный полк», которая состоится во всех образовательных учреждениях страны. В 2024 году в мероприятии участвовало 10 миллионов школьников, и ожидается, что в текущем году эта цифра возрастет. Формат проведения будет адаптирован с учетом требований безопасности в каждом конкретном случае.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.