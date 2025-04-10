Военные песни вместо звонков прозвучат в школах Башкирии

Министр также проинформировал о подготовке к акции «Бессмертный полк», которая состоится во всех образовательных учреждениях страны. В 2024 году в мероприятии участвовало 10 миллионов школьников, и ожидается, что в текущем году эта цифра возрастет. Формат проведения будет адаптирован с учетом требований безопасности в каждом конкретном случае.