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В Уфе четверых бизнесменов обвиняют в даче взяток сотрудникам Госжилстройнадзора

Коммерсанты обвиняются в даче взяток сотрудникам Госжилстройнадзора Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе предъявили обвинения четырем бизнесменам, которых подозревают в организации коррупционной схемы. Как установлено следствием, в 2024 году руководители коммерческих структур передавали денежные вознаграждения должностным лицам Государственного комитета по жилищному и строительному надзору Башкирии.

Суммы взяток варьировались от 250 до 800 тысяч рублей. Взамен чиновники должны были не препятствовать деятельности коммерсантов и одобрять документацию на строительные объекты. По данным следствия, в коррупционную схему были вовлечены как рядовые эксперты, так и руководящий состав надзорного органа.

В настоящее время обвиняемым избраны меры пресечения, включающие домашний арест и ограничительные меры. Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств преступления и сбору доказательств.

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