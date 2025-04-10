В Уфе четверых бизнесменов обвиняют в даче взяток сотрудникам Госжилстройнадзора

Суммы взяток варьировались от 250 до 800 тысяч рублей. Взамен чиновники должны были не препятствовать деятельности коммерсантов и одобрять документацию на строительные объекты. По данным следствия, в коррупционную схему были вовлечены как рядовые эксперты, так и руководящий состав надзорного органа.