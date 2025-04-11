Замначальника «Мостотреста» заключили под стражу за взятку от перевозчика

Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения заместителю начальника ГБУ «Мостотрест» Эмиля Ахмедова. Его обвиняют в покушении на получение взятки в крупном размере.
— Процесс проходил в закрытом режиме. Срок меры — 6 июня, — сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По версии следствия, 12 марта на Невском проспекте Ахмедов потребовал от предпринимателя, работающего в сфере речных пассажирских перевозок, передать ему деньги. Взамен он обещал обеспечить бесперебойную работу водного транспорта до конца навигационного сезона 2025 года.
Сумму в 1,2 млн рублей чиновник предложил передавать тремя частями — в начале и конце сезона. За это он пообещал закрыть глаза на нарушения использования набережной канала Грибоедова. 8 апреля его задержали при получении 630 тысяч рублей. Операцию провели сотрудники регионального управления ФСБ.