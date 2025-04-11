Замначальника «Мостотреста» заключили под стражу за взятку от перевозчика

Сумму в 1,2 млн рублей чиновник предложил передавать тремя частями — в начале и конце сезона. За это он пообещал закрыть глаза на нарушения использования набережной канала Грибоедова. 8 апреля его задержали при получении 630 тысяч рублей. Операцию провели сотрудники регионального управления ФСБ.