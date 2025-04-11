В Пермском крае на подростка упал лед с крыши пятиэтажки

Местные доктора, оценив тяжесть повреждений, немедленно организовали видеоконсилиум с коллегами из краевой детской клинической больницы. Было принято решение о срочной эвакуации в краевой центр: у мальчика оказалась пробита голова и сломана шея. В Лысьву выехала бригада экстренной консультативной скорой медпомощи с врачом анестезиологом-реаниматологом и медсестрой-анестезистом. Везли мальчика три часа, перед поездкой медики зафиксировали шею и провели инфузионную терапию.
— Инфузионная терапия восстанавливает объем и состав внеклеточной и внутриклеточной жидкостей с помощью парентерального введения лекарственных растворов, — говорит анестезист Надежда Белоглазова. — Благодаря этой процедуре мы добились улучшения общего состояния пациента, не допустили отека головного мозга.
Во время транспортировки специалисты постоянно контролировали состояние ребенка. По словам заведующего отделением нейрохирургии краевой детской клинической больницы Михаила Аксенова, комплексный подход и оперативные действия медперсонала на всех уровнях минимизировали осложнения травмы.
— Оперативное вмешательство не потребовалось, — говорит он. — Сейчас пациент находится под наблюдением нейрохирургов, получает весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Его жизни ничего не угрожает.