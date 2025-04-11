В Пермском крае на подростка упал лед с крыши пятиэтажки

Местные доктора, оценив тяжесть повреждений, немедленно организовали видеоконсилиум с коллегами из краевой детской клинической больницы. Было принято решение о срочной эвакуации в краевой центр: у мальчика оказалась пробита голова и сломана шея. В Лысьву выехала бригада экстренной консультативной скорой медпомощи с врачом анестезиологом-реаниматологом и медсестрой-анестезистом. Везли мальчика три часа, перед поездкой медики зафиксировали шею и провели инфузионную терапию.