Суд продлил арест экс-главному кадровику Минобороны

По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021—2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллионов рублей за определенные действия в интересах взяткодателя. Кузнецов находится в СИЗО с мая 2024 года.