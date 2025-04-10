Суд продлил арест экс-главному кадровику Минобороны

«Суд продлил срок содержания под стражей Кузнецова Юрия Васильевича до 11 мая включительно», — сказала собеседница агентства.
Судебное заседание прошло в закрытом режиме.
Аналогичное ходатайство в отношении другого фигуранта предпринимателя Левы Мартиросяна 11 апреля рассмотрит Басманный суд Москвы.
По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021—2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллионов рублей за определенные действия в интересах взяткодателя. Кузнецов находится в СИЗО с мая 2024 года.
Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020−2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.