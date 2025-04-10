«На МЦД-1 задерживаются несколько поездов в сторону Москвы и Одинцово из-за остановки одного из них по техническим причинам на участке Бескудниково — Савеловский вокзал. К нему уже прибыл вспомогательный состав, который убирает его с путей. Вместе с МЖД (Московской железной дорогой — прим. ТАСС) принимаем меры для стабилизации графика», — сказал собеседник агентства.
Поезда МЦД-1 задерживаются из-за остановки состава
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Поезда МЦД-1 задерживаются из-за остановки по техническим причинам одного из составов на участке Бескудниково — Савеловский вокзал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).