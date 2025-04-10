Поезда МЦД-1 задерживаются из-за остановки состава

«На МЦД-1 задерживаются несколько поездов в сторону Москвы и Одинцово из-за остановки одного из них по техническим причинам на участке Бескудниково — Савеловский вокзал. К нему уже прибыл вспомогательный состав, который убирает его с путей. Вместе с МЖД (Московской железной дорогой — прим. ТАСС) принимаем меры для стабилизации графика», — сказал собеседник агентства.