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Поезда МЦД-1 задерживаются из-за остановки состава

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Поезда МЦД-1 задерживаются из-за остановки по техническим причинам одного из составов на участке Бескудниково — Савеловский вокзал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Источник: РИА "Новости"

«На МЦД-1 задерживаются несколько поездов в сторону Москвы и Одинцово из-за остановки одного из них по техническим причинам на участке Бескудниково — Савеловский вокзал. К нему уже прибыл вспомогательный состав, который убирает его с путей. Вместе с МЖД (Московской железной дорогой — прим. ТАСС) принимаем меры для стабилизации графика», — сказал собеседник агентства.