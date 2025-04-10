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Названа вероятная причина возгорания самолета Ту-204 в Китае в 2022 году

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Утечка кислорода в кабине пилотов вероятнее всего стала причиной пожара на борту российского самолета Ту-204, сгоревшего 8 января 2022 года в аэропорту китайского Ханчжоу. Соответствующий отчет сделан авиационными властями КНР (CAAC), его перевод на английском языке приводит Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

«Наиболее вероятной причиной пожара является неисправность компонентов кислородной системы экипажа внутри правой консоли управления, что привело к утечке кислорода. Значительное нагревание горючих материалов, выделяемые компонентами и системами воздушного судна в этом помещении, воспламенились в среде, богатой кислородом», — говорится в отчете. Отмечается, что кислород также способствовал распространению пожара.

Расследователи рекомендовали авиационным властям России пересмотреть кислородную систему экипажа, а также устранить источники тепла вблизи кислородных компонентов в кабине экипажа.

Инцидент произошел утром 8 января 2022 года в аэропорту Сяошань города Ханчжоу. Грузовой самолет Ту-204 российской авиакомпании «Авиастар-ТУ», на борту которого находилось около 20 тонн обычного груза, неожиданно воспламенился перед вылетом. Огонь был потушен, самолет разломился на две части. Экипаж в составе восьми человек спасен прибывшими на место экстренными службами. Пострадавших нет.