Названа вероятная причина возгорания самолета Ту-204 в Китае в 2022 году

«Наиболее вероятной причиной пожара является неисправность компонентов кислородной системы экипажа внутри правой консоли управления, что привело к утечке кислорода. Значительное нагревание горючих материалов, выделяемые компонентами и системами воздушного судна в этом помещении, воспламенились в среде, богатой кислородом», — говорится в отчете. Отмечается, что кислород также способствовал распространению пожара.
Расследователи рекомендовали авиационным властям России пересмотреть кислородную систему экипажа, а также устранить источники тепла вблизи кислородных компонентов в кабине экипажа.
Инцидент произошел утром 8 января 2022 года в аэропорту Сяошань города Ханчжоу. Грузовой самолет Ту-204 российской авиакомпании «Авиастар-ТУ», на борту которого находилось около 20 тонн обычного груза, неожиданно воспламенился перед вылетом. Огонь был потушен, самолет разломился на две части. Экипаж в составе восьми человек спасен прибывшими на место экстренными службами. Пострадавших нет.