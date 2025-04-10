Названа вероятная причина возгорания самолета Ту-204 в Китае в 2022 году

Инцидент произошел утром 8 января 2022 года в аэропорту Сяошань города Ханчжоу. Грузовой самолет Ту-204 российской авиакомпании «Авиастар-ТУ», на борту которого находилось около 20 тонн обычного груза, неожиданно воспламенился перед вылетом. Огонь был потушен, самолет разломился на две части. Экипаж в составе восьми человек спасен прибывшими на место экстренными службами. Пострадавших нет.