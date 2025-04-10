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Аэроэкспрессы в Шереметьево следуют с увеличенными интервалами после сбоя на МЦД

Поезда «Аэроэкспресс» следуют с увеличенными интервалами из-за сбоя движения на Шереметьевском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Источник: РИА "Новости"

«В связи со сбоем движения на Шереметьевском направлении поезда следуют с увеличенными интервалами до 60 минут. Возможна отмена некоторых рейсов по независящим от ООО “Аэроэкспресс” причинам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для поездок рекомендуют пользоваться автобусами, курсирующими между аэропортом Шереметьево и станцией метро «Ховрино».

В Telegram-канале Московской железной дороги уточняется, что в 19:57 по техническим причинам на участке Бескудниково — Савеловский вокзал совершил вынужденную остановку электропоезд № 6277 Лобня — Голицыно. В 20:58 после оказания помощи состав освободил путь. В связи с этим были задержаны несколько электропоездов Савеловского направления в сторону Москвы. В настоящее время движение на участке восстановлено. Московская железная дорога принимает все необходимое для сокращения времени опоздания поездов.