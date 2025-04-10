Аэроэкспрессы в Шереметьево следуют с увеличенными интервалами после сбоя на МЦД

В Telegram-канале Московской железной дороги уточняется, что в 19:57 по техническим причинам на участке Бескудниково — Савеловский вокзал совершил вынужденную остановку электропоезд № 6277 Лобня — Голицыно. В 20:58 после оказания помощи состав освободил путь. В связи с этим были задержаны несколько электропоездов Савеловского направления в сторону Москвы. В настоящее время движение на участке восстановлено. Московская железная дорога принимает все необходимое для сокращения времени опоздания поездов.