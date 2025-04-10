Пьяный пациент расстрелял соседа по палате в российской больнице

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, инцидент произошел 9 апреля. 43-летний пациент в результате конфликта на почве распития алкоголя выстрелил в палате на седьмом этаже в своего 34-летнего обидчика из травматического пистолета.
Полицейские задержали нападавшего и доставили в отдел, а пострадавшему медики оказали помощь на месте.
«Фонтанка» сообщает, что пострадавший получил ранение в шею, правое плечо и грудь. По данным издания, он в реанимации.
Ранее сообщалось, что агрессивная пассажирка не захотела пропускать женщину на эскалаторе в метро Екатеринбурга, а затем ударила ее по лицу.