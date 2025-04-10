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Пьяный пациент расстрелял соседа по палате в российской больнице

Пьяный мужчина устроил стрельбу в одной из больниц в Санкт-Петербурге. Один человек пострадал. Об этом пишет «Лента.ру».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, инцидент произошел 9 апреля. 43-летний пациент в результате конфликта на почве распития алкоголя выстрелил в палате на седьмом этаже в своего 34-летнего обидчика из травматического пистолета.

Полицейские задержали нападавшего и доставили в отдел, а пострадавшему медики оказали помощь на месте.

«Фонтанка» сообщает, что пострадавший получил ранение в шею, правое плечо и грудь. По данным издания, он в реанимации.

Ранее сообщалось, что агрессивная пассажирка не захотела пропускать женщину на эскалаторе в метро Екатеринбурга, а затем ударила ее по лицу.