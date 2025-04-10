Пьяный пациент расстрелял соседа по палате в российской больнице

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, инцидент произошел 9 апреля. 43-летний пациент в результате конфликта на почве распития алкоголя выстрелил в палате на седьмом этаже в своего 34-летнего обидчика из травматического пистолета.